Mit dem Anbruch der Ferienzeit und des Sommerurlaubs haben im Ausland lebende türkische Bürger vielfach Reisen in die Türkei angetreten. Einige davon nehmen dafür den Landweg.

Die Regierung in Ankara veranlasst in diesem Zusammenhang Jahr für Jahr Maßnahmen, um die Reise für die Bürger so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Vorsitzende des türkischen Amts für Auslandstürken (YTB), Abdullah Eren, besuchte am Freitag die Grenzstation Kapıkule, um sich über den aktuellen Stand der Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen und Verfahren zu informieren.

Eren wurde dabei vom Leiter der Unterkommission für Auslandstürken und verwandten Gemeinschaften des türkischen Parlaments, Zafer Sırakaya, begleitet.

YTB strebt stetige Optimierung des Services für die Heimaturlauber an

„Wir führen jedes Jahr eine Reihe von Studien durch, um sicherzustellen, dass die Reisen für die Bürger komfortabel sind“, sagte der YTB-Vorsitzende gegenüber der Presse. Eren tauschte sich auch mit dem Regionaldirektor für Zoll und Außenhandel von Thrakien, Nihat Kınık, über Erfahrungen bezüglich der Ankunft der Bürger und Maßnahmen aus, die in deren Interesse noch getroffen werden sollten.

Eren erinnerte daran, dass es eine große türkische Community im Ausland gibt und dass Millionen in Europa lebender türkischer Bürger im Sommer in ihre Heimatregionen kommen, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Das YTB werde wie jedes Jahr eine Reihe von Aktivitäten durchführen, um sicherzustellen, dass die Reisen für die Bürger komfortabel sind. „Auch in diesem Jahr werden wir unseren Bürgern, die auf dem Weg in die Heimat sind, zur Seite stehen“, so Eren.

Beistand und Aufklärung während der Reise und Ankunft

Eine der Aktivitäten des YTB sei die Aufklärung der ankommenden Bürger über die aktuellen Einreisebestimmungen und in welcher Weise sie umgesetzt werden. Da immer noch Corona-Bestimmungen gelten, wolle man es den Ankommenden möglichst leicht machen, diese unbürokratisch erfüllen zu können. Eren wollte sich am Freitag bei seinem Besuch an der Grenze auch selbst ein Bild darüber machen, wie gut dies funktioniert.

„Aufgrund der Epidemie sind wir gekommen, um vor Ort festzustellen, wie der PCR-Test, der Impfprozess und die Studien seit letztem Jahr verlaufen“, erläuterte Eren. Bei dieser Gelegenheit bat er die türkischen Einreisenden, an ihre PCR-Tests oder ihre Impfausweise zu denken.

Die Bemühungen des YTB beschränken sich jedoch nicht nur auf die türkische Grenze. Eren wies auch darauf hin, dass mitgeführtes Bargeld über einen bestimmten Betrag hinaus bei der Durchreise durch Serbien den lokalen Behörden mitgeteilt werden muss. Das YTB-Personal und die türkische Polizei stehen aus diesem Grund während der Urlaubssaison auch an der serbischen Grenze bereit. Bürger, die Fragen und Probleme haben, könnten sich jederzeit an sie wenden.

Bücher und Präsente für Kinder und Jugendliche

Mit Blick auf den Umstand, dass die Zahl der zum Aufenthalt in der Heimat ankommenden Auslandstürken weiter zunimmt, sagte Eren, dass seine Mitarbeiter unter anderem Präsente und Bücher für Jugendliche und Kinder vorbereitet haben. Interessierte Bürger könnten die Geschenke bei der Ankunft an der türkischen Grenze in Empfang nehmen.

Der AKP-Abgeordnete Sırakaya erinnerte bei der Gelegenheit auch an die Inhalte des aktuellen Rundschreibens des türkischen Innenministeriums. In diesem seien die derzeit geltenden und auf die Corona-Situation abgestimmten Einreisebestimmungen genauestens aufgelistet.