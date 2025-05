Die US-Regierung will Insidern zufolge Zehntausende ukrainische Flüchtlinge abschieben. Insgesamt könnten 240.000 Ukrainer von dem Plan betroffen sein, ihren Schutzstatus aufzuheben, wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem hochrangigen Vertreter der US-Regierung und drei mit dem Vorgang vertrauten Personen erfuhr. Ein entsprechender Vorstoß könnte im April kommen. Laut den Angaben geht die Regierung von Präsident Donald Trump nicht gezielt gegen die Ukrainer vor. Vielmehr würden sie von seinen länger vorangetriebenen Bemühungen erfasst, mehr als 1,8 Millionen Migranten den vorübergehenden Schutzstatus zu entziehen. Dieser war von Trumps Vorgänger Joe Biden gewährt worden.

Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums sagte auf Nachfrage, gegenwärtig habe man nichts mitzuteilen. Trump erließ am 20. Januar einen Erlass, wonach das Ministerium alle entsprechenden temporären Programme beenden solle. Reuters lag ein internes Schreiben der Grenzbehörde ICE vor, wonach dann ein beschleunigtes Abschiebeverfahren greifen würde. Dem Vertreter der US-Regierung und einem der anderen Insider zufolge könnten noch in diesem Monat etwa 530.000 Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela betroffen sein. Über diesen Teil der Bemühungen berichtete zuerst der Sender CBS.

Die von Biden eingeführten Programme sollten humanitäre Hilfe bieten und die illegale Einwanderung bekämpfen, indem sie vorübergehende legale Ansätze boten. Neben den genannten Gruppen umfassten sie auch mehr als 700.000 Afghanen, die nach der Machtübernahme der Taliban aus ihrer Heimat flohen. Einige davon hatten Seite an Seite mit den US-Truppen dort gekämpft. Trump machte das Vorgehen gegen unerlaubte Einreisen und Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA zu einem zentralen Teil seines Wahlkampfprogramms. Er will nach eigenen Angaben das größte Deportationsprogramm der US-Geschichte auflegen.