Der polnische Außenminister Zbigniew Rau ist davon überzeugt, dass die türkischen unbemannten Drohnen des Modells Bayraktar TB2 die militärischen Kapazitäten seines Landes sowie der Ostflanke der Nato insgesamt erweitern würden. „Die türkische unbemannte Drohne Bayraktar TB2 ist ein technologisch fortgeschrittenes Fluggerät, dessen Effektivität im Krieg unter Beweis gestellt wurde“, teilte er am Samstag am Rande des Diplomatieforums Antalya (ADF) der Nachrichtenagentur Anadolu mit.

Diese Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik sei ein Indiz für die politische Kooperation zwischen beiden Ländern, erklärte der Außenminister. Er hoffe, dass diese Zusammenarbeit zum Fortschritt der Beziehungen zwischen der EU und der Nato in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung beitragen werde.

Der polnische Außenminister plädierte zudem für einen EU-Beitritt Ankaras. Eine europäische Kooperation für Stabilität und Wohlfahrt könne durch einen Beitritt der Türkei sowie der Westbalkanländer weiterentwickelt werden, teilte er mit. Insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Kampf gegen Terror, Handel und Migration ist laut Rau eine Partnerschaft zwischen Ankara und der EU wichtig.

Auch für sein Land Polen sei die Türkei ein strategischer Partner, unterstrich der Minister. „Unsere Länder haben eine entscheidende militärische Stärke und wir werden an unseren Grenzen mit unterschiedlichen Sicherheitsgefahren konfrontiert“, so der Minister.

Er führte auch mehrere Beispiele für die bereits bestehende Zusammenarbeit beider Staaten an: So diskutieren laut dem Außenminister Ankara und Warschau über eine engere Kooperation der Nato mit Georgien und der Ukraine. Zudem bleibe der Kampf gegen Terror auch für Polen weiterhin ein wichtiges Thema. „Polen und die Türkei schickten ihre Einheiten im Rahmen der Nato-Missionen nach Afghanistan und in den Irak. Außerdem sind beide Staaten aktive Mitglieder der Koalition gegen Daesh.“

