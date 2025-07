Palästinenser demonstrieren gegen illegale Siedlung

Palästinenser protestierten in der Nacht eine neue illegale israelische Siedlung nahe einem Dorf bei Nablus. Das Westjordanland wird seit 1967 von Israel besetzt. Mehr als 450.000 Israelis leben in illegalen Siedlungen in Palästina. Die Palästinenser streben die Errichtung eines eigenen Staates an, der das besetzte Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen umfassen soll.