Knapp eineinhalb Jahres nach dem rassistischen Anschlag von Hanau mit neun Toten hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) eines der Opfer posthum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage geehrt. Der damals 22-jährige, aus der Roma-Community stammende Vili Viorel Păun hatte den Täter verfolgt, um ihn zu stoppen - und war von dem Attentäter in seinem Auto erschossen worden.

Am Freitag überreichte Bouffier die Medaille stellvertretend für den Getöteten an dessen Vater. Dabei betonte er den heldenhaften Einsatz des jungen Mannes. „Vili Viorel Păun hat sich vollkommen selbstlos dafür eingesetzt, den Attentäter von Hanau zu stoppen, um seine Mitmenschen zu schützen“, so der Ministerpräsident. „Sein Tod macht uns fassungslos und unendlich traurig.“ Die Verleihung der Medaille könne den Eltern ihren Sohn nicht zurückbringen, aber diesen für seinen Einsatz ehren. Die Medaille sei „ein Zeichen des Trostes und der Anerkennung seiner Courage“. An der Zeremonie in der Dienstvilla Bouffiers nahmen auch Angehörige weiterer Opfer des Anschlags teil.

Einsatz von mutmaßlich rechten SEK-Mitgliedern in Hanau verunsichert Angehörige„Ich finde diese Medaille korrekt“, kommentierte laut „Frankfurter Rundschau“ der Vater des Opfers, Niculescu Păun. Sein Herz sage jedoch „nein“. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass 13 mutmaßlich rechtsextreme SEK-Mitglieder, die an rechten Chatgruppen beteiligt gewesen sein sollen, nach dem Terroranschlag in Hanau im Einsatz waren. Im Gespräch mit den Angehörigen habe Bouffier mitgeteilt, dass dies „bedrückend“ sei. J

edoch sagten eine möglicherweise rechtsextreme Gesinnung oder solche Chat-Äußerungen nichts darüber aus, ob diese SEK-Mitglieder ihren Einsatz als Beamte richtig gemacht hätten. Dennoch musste Bouffier einräumen, dass der Einsatz „viel Raum für Spekulation“ lasse.

Stadt Hanau hatte Opfer im Vorjahr in Zeremonie gewürdigt

Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am Abend des 19. Februar in Hanau insgesamt neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er mutmaßlich auch seine Mutter und schließlich sich selbst tötete.

Die Hessische Medaille für Zivilcourage wird seit Anfang 2009 verliehen. Mit dieser ehrt das Land Menschen, die sich für die Werte der Hessischen Verfassung eingesetzt oder anderen Personen in Notsituationen Hilfe geleistet haben. Grundsätzlich kann jeder Bürger einen anderen dafür vorschlagen. Bereits Mitte vergangenen Jahres hatte die Stadt Hanau die neun Anschlagsopfer posthum mit der Ehrenplakette in Gold als höchster Auszeichnung der Stadt gewürdigt.

Mehr dazu: Verfassungsschutz: Sachsen wird zum „Sammelort von Rechtsextremisten“