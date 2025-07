Imece - Ein Hoffnungsschimmer für Flüchtlinge

Die Initiative „Imece” betreibt in der türkischen Provinz Izmir ein neues Projekt. Hier werden Ladebuchsen aus Solarenergie zu 100 Prozent von Flüchtlingen erstellt. „Imece“ steht für eine türkische Kultur, in der jeder etwas beiträgt, um an ein Endprodukt für alle zu gelangen. Demnächst wolle man das Konzept nach Deutschland bringen.