Die Türkei hat die Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie verhängten sonntäglichen und nächtlichen Ausgangssperren zum 1. Juli angekündigt. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einer Fernsehansprache am Montagabend in Ankara mit. Bereits am 1. Juni waren die strengen Beschränkungen bezüglich der Öffnung von Restaurants und Cafés gelockert worden.

Das mehr als 80 Millionen Einwohner zählende Land verzeichnete am Montag knapp 5200 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit hat sich die Corona-Lage deutlich erholt. Anfang April hatten die Zahlen noch bei mehr als 60.000 täglichen Neuansteckungen gelegen. Mittlerweile haben 28,1 Millionen Menschen in der Türkei eine erste Impfdosis erhalten, 14,4 Millionen bereits beide Dosen.