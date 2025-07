Der Virtual-Reality-Film „Ak Ana - Memory of Shell“ ist das erste türkische Filmprojekt, das am Projekt Cannes XR teilnehmen wird. Die internationalen Filmfestspiele werden wie jedes Jahr vom 6. bis 15. Juli im französischen Cannes stattfinden. Inspiriert von der türkischen Mythologie und mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit auf ökologische Probleme zu lenken, ist der Film in Form einer interaktiven und erlebnisorientierten Animationsproduktion gestaltet.

„Ak Ana“ ist die Bezeichnung der Meeresgöttin in der türkischen Mythologie. Dem damaligen Glaubensgut zufolge wurde das Wasser früher als die Erde erschaffen. Daher wurde „Ak Ana“ als die ältere Schwester der Erde angesehen. Der Film erhielt für den Dreh auch die Unterstützung des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus.

Cannes XR ist ein Programm der Business-Komponente „Marché du Film“. Es widmet sich immersiven Technologien und kinematografischen Inhalten. Dabei nutzt das Programm eine Networking-Plattform, auf der Regisseure, Studioleiter, XR-Künstler, unabhängige Produzenten, führende Tech-Unternehmen sowie ortsgebundene und Online-Vertriebe zusammenkommen. Im Rahmen des Projekts werden die Rollen von XR-Technologien diskutiert, die Kunst des Geschichtenerzählens weiterentwickelt und die Zukunft des Films vorangetrieben.

Der Film handelt von einem Heldenkind, das in eine Welt eintaucht, in der die „Patara“-Perle im Meer versunken ist. In der dadurch beschädigten Umgebung ist auch die Menschheit verschwunden. Dieses auserwählte Kind, das den Fluch bannen kann, repräsentiert symbolhaft uns Menschen. Die Reise des Kindes bietet uns aufschlussreiche Lehren, wie wir die Meere retten können, indem wir allen Lebewesen mit mehr Respekt begegnen.