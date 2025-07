Bundeskanzlerin Merkel will Großbritannien wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus als Risikogebiet einstufen und die Einreise von Briten in die EU deutlich erschweren. Wie „The Times“ am Montag berichtete, wolle die Kanzlerin einen Urlaub der Briten in Europa damit praktisch unmöglich machen – unabhängig davon, ob diese vollständig geimpft sind oder nicht.

Während der französische Präsident Emmanuel Macron der Bundeskanzlerin bereits Rückendeckung zugesagt haben soll, stehen laut „The Times“ mehrere Länder dem Vorhaben der Bundeskanzlerin äußerst kritisch gegenüber. Das Krisenreaktionskomitee der EU diskutiere derzeit das Vorhaben Merkels. Insbesondere Griechenland, Spanien, Malta, Portugal und Zypern, die als beliebte Tourismusziele gelten, hätten sich jedoch bereits gegen diesen Vorschlag ausgesprochen.

Die Zeitung zitiert zudem einen britischen Regierungsvertreter: So sei die Bundeskanzlerin in der EU „zunehmend isoliert“. EU-Staaten sehen demnach dieses Thema als ihre eigene Entscheidung „und nichts, was in Berlin entschieden werden solle“.

