In Kanada ist erstmals eine farbige Person zum Richter am Obersten Gerichtshof des Landes ernannt worden. Die diesbezügliche Entscheidung wurde am Montag bekanntgegeben. Richter Mahmud Jamal wurde als Sohn muslimischer Eltern in Kenia geboren. Der Oberste Gerichtshof Kanadas setzt sich aus insgesamt neun Richtern zusammen.

„Ich weiß, dass Richter Jamal mit seiner außergewöhnlichen juristischen und akademischen Erfahrung und seiner Hingabe, anderen zu dienen, eine wertvolle Bereicherung für das höchste Gericht unseres Landes sein wird“, sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau Mitte Juni. Er selbst hatte Jamal für die Position nominiert. In Kanada müssen alle Richter ein Auswahlverfahren durchlaufen, bevor sie offiziell ernannt werden.

Die Familie von Jamal zog 1969 erst von Kenia nach Großbritannien, wo er zur Schule ging, bis es 1981 einen weiteren Umzug gab - diesmal in die Stadt Edmonton in der Provinz Alberta in Kanada.

Der heute 54-Jährige, der zum Baha'i-Glauben konvertierte, als er heiratete, ist vermutlich der erste Richter am Obersten Gerichtshof, der sowohl eine islamische als auch eine christliche Erziehung genoss.

„Ich wurde in der Schule als Christ erzogen, rezitierte das Vaterunser und nahm die Werte der Church of England auf, und zu Hause als Muslim, der arabische Gebete aus dem Koran auswendig lernte und als Teil der Ismaili-Gemeinschaft lebte“, schrieb Jamal in seinem Antrag auf Überprüfung.

„Richter Jamal hat eine herausragende Karriere als Prozessanwalt“, heißt es in einer Erklärung des Büros des Premierministers.

Auch mit den Themen Rassismus und Diskriminierung musste der Richter Erfahrungen machen – am eigenen Leib. „Wie viele andere habe ich Diskriminierung als eine Tatsache des täglichen Lebens erfahren“, sagte Jamal. „Als Kind und Jugendlicher wurde ich wegen meines Namens, meiner Religion oder meiner Hautfarbe verspottet und schikaniert.“

Jamal schließt sich schon in Kürze dem Elitekader von neun Richtern am Obersten Gerichtshof an und ersetzt die bald in den Ruhestand tretende Richterin Rosalie Silberman Abella.