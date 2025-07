von Ali Özkök

In einer vielbeachteten Studie, die noch bis Ende des Monats frei zugänglich ist, hat der renommierte Politikwissenschaftler Şener Aktürk von der Istanbuler Koç-Universität untersucht, inwieweit muslimische Bevölkerungsgruppen in verschiedenen europäischen Ländern ihrem Anteil entsprechend in Parlamenten repräsentiert sind.

Deutschland und Frankreich kommen, was die Abbildung ethnokultureller Pluralität in ihren Parlamenten angeht, nicht gut weg. Im Gespräch mit TRT Deutsch erklärt der Forscher, wie groß die Unterschiede in den einzelnen Ländern sind und welche Gründe das hat.

Laut Ihrer Studie gehören Muslime zu den am stärksten benachteiligten Gruppen, wenn es um die parlamentarische Abbildung von ethnokultureller Pluralität geht. Wie sehr unterscheiden sich Länder mit mehrheitsbildendem Wahlrecht dabei von solchen mit striktem Verhältniswahlrecht?Wahlsysteme, die auf dem Verhältniswahlrecht basieren, führen, wie wir bereits erwartet haben, zu einer höheren Repräsentation muslimischer Minderheiten als Wahlsysteme mit nur einem Wahlkreis oder andere mehrheitsbildende Wahlsysteme. Das beste Beispiel für dieses Phänomen, das wir beobachten und in unserem Artikel erklären, sind die Niederlande, die auch das einzige westeuropäische Land mit einer erfolgreichen de facto „muslimischen Partei“ sind - DENK, die mit drei Abgeordneten in das niederländische nationale Parlament, die Tweede Kamer, einzog.

DENK wurde von Tunahan Kuzu und Selçuk Öztürk gegründet, zwei türkisch-muslimischen Abgeordneten, die aus ihrer eigenen Partei, der Partei der Arbeit (PvdA), ausgeschlossen wurden, weil sie den Plan ihrer eigenen Partei, religiöse Organisationen zu überwachen, kritisiert hatten. Das Merkmal des niederländischen politischen Systems, das es Kuzu und Öztürk ermöglichte, eine neue politische Partei zu gründen und eine Vertretung im nationalen Parlament zu erlangen, ist das auf dem Verhältniswahlrecht basierende Wahlsystem.

Wäre ein muslimischstämmiger Abgeordneter aus seiner Partei ausgeschlossen worden, weil er die Position der Partei in Frankreich oder Deutschland kritisierte, hätte seine politische Karriere enden können. Wir haben bisher kein Beispiel für eine erfolgreiche französische oder deutsche muslimische politische Partei, die in den Bundestag oder die Assemblée Nationale einziehen konnte, was zumindest teilweise auf das mehrheitliche Ein-Mann-Wahlkreis-System in Frankreich und die Fünf-Prozent-Hürde in Deutschland zurückzuführen ist.

Deutschland und Frankreich schneiden besonders ungünstig ab, wenn es um muslimische Abgeordnete geht, während in Belgien, Kroatien oder Norwegen die Muslime recht angemessen vertreten zu sein scheinen. Wie erklären Sie sich diese starke Diskrepanz?Frankreich hat einen Wert von 0 (Null) und Deutschland einen Wert von 1 in unserer Messung der Institutionalisierung von ethnokultureller Vielfalt, während Kroatien und Norwegen beide einen Wert von 5 haben und Belgien einen Wert von 8. Dies wirkt sich auch auf die muslimische Minderheit aus, obwohl die Muslime eine religiöse und keine sprachliche Minderheit sind. In Ländern, in denen die Nation offiziell als Zusammenschluss mehrerer kultureller Gruppen gesehen wird, z. B. als Zusammenschluss von Wallonen und Flamen in Belgien, können Muslime auch mehr Möglichkeiten für eine viel bessere Vertretung finden.

Inwieweit spielen ethnokulturelle Aspekte eine entscheidende Rolle bei der Wahlentscheidung muslimischer Wähler - im Gegensatz zu den konkreten inhaltlichen Positionen einer Partei oder eines Kandidaten?Das ist eine andere Frage, die sich für 26 europäische Länder nur schwer mit einer einzigen Messung in einem Artikel beurteilen lässt, daher kann ich Ihnen keine einheitliche Antwort geben, die alle Länder abdeckt. Früher war es so, dass muslimische Wähler, zumindest in Westeuropa, wo sie keine eigenen Parteien haben, aufgrund ihres sozioökonomisch benachteiligten Status und der etwas einwandererfreundlicheren Einstellung der linken Parteien für linke Parteien stimmten. Aber selbst in Westeuropa gilt dieses allgemeine Muster für einige Schlüsselländer nicht mehr.

In Deutschland sind vor allem die türkischen Muslime, die lange Zeit geschlossen die SPD oder noch linkere Parteien gewählt hatten, zur CDU gewechselt. Die CDU hat es relativ gut geschafft, sowohl für den muslimischen Mainstream als auch für ihre Zielgruppen aus der Mehrheitsgesellschaft wählbar zu bleiben. Wird ein solches „Empathie-Management“ in Zukunft eine Chance für konservative Parteien sein?In einem früherenArtikel über die türkische Minderheit in der deutschen Politik aus dem Jahr 2010 habe ich argumentiert, dass die türkische Minderheit bis Anfang der 1980er Jahre zunächst vollständig durch die SPD repräsentiert wurde und sich dann die türkische Stimme und Repräsentation zunächst zu den Grünen, dann zur FDP und zur Linken und schließlich zur CDU „verzweigte“. Die zunehmende Feindseligkeit der Linken und sogar der Liberalen gegenüber der islamischen Religiosität drängte die überwiegend türkisch-muslimischen Wähler in Deutschland zur CDU.

Zudem hat sich Angela Merkel mit ihrer überraschenden, prinzipienfesten und erfolgreichen Umarmung von Flüchtlingen nach dem Syrien-Krieg ein sehr hohes moralisches Ansehen verschafft. Nicht umsonst hatte der rechtsextreme Christ, der die Moscheen in Neuseeland angriff und mehr als 50 Muslime tötete, drei Politiker in seiner Todesliste identifiziert: den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, den türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Derzeit scheint Armin Laschet Merkels empathische Annäherung an die türkisch-muslimische Minderheit fortzusetzen, und dies ist sicherlich eine wichtige Gelegenheit für die CDU, ihren Wahlvorteil gegenüber ihren linken und liberalen Konkurrenten zu sichern. Die linken und liberalen Parteien in Deutschland schießen sich ihrerseits ins eigene Knie, indem sie die religiös-konservativen muslimischen Wähler verärgern.

Vielen Dank für das Gespräch!