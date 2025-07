Österreich: Ethnie und Islamophobie häufigste Diskriminierungsgründe

Laut dem IDB-Jahresbericht bleibt die ethnische Herkunft der häufigste Diskriminierungsgrund in österreichischen Bildungseinrichtungen. An zweiter Stelle kommt Islamophobie. In 99 Prozent der Fälle kamen die Täter straffrei davon.