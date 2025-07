Reul will mögliche Fehler bei Polizei-Einsatz aufarbeiten lassen

NRW-Innenminister Reul will mögliche Fehler bei einem jüngst erfolgten Polizeieinsatz „ohne Wenn und Aber“ aufarbeiten lassen. Bei einer Demo in Düsseldorf war es am Samstag zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.