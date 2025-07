Vize-Chef von griechischer Neonazi-Partei festgenommen

Nach monatelanger Flucht ist der Vize-Chef Pappas der griechischen Neonazi-Partei Chrysi Avgi festgenommen worden. Polizisten spürten den Flüchtigen am Donnerstag in einem Haus in Athen auf. Pappas war im Oktober zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.