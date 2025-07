Frankreich: Ex-Premier Fillon im Aufsichtsrat von russischem Ölkonzern

Der französische Ex-Premier Fillon ist in den Aufsichtsrat von einem staatlichen Ölkonzern in Russland berufen worden. In Frankreich war er zuletzt wegen Scheinbeschäftigung von Angehörigen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.