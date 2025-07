Das islamische Al-Ghazali-Institut der Großen Pariser Moschee ist am Sonntagmorgen Ziel eines islamfeindlichen Angriffs geworden. Unbekannte beschmierten die Einrichtung mit antimuslimischen und rassistischen Graffitis. Innenminister Gerald Darmanin verurteilte die Tat als „inakzeptable Entwürdigung“ und versprach, die Täter ausfindig zu machen.

Der Vorfall ereignete sich auf dem südlichen Campus des Al-Ghazali-Instituts in der südlichen Gemeinde Martigues nahe Marseille. Die Große Moschee von Paris zeigte sich „besorgt über die Zunahme von Vorfällen der Intoleranz“ und forderte die französischen Behörden auf, „die Sicherheit religiöser Orte in Frankreich konkret und konsequent zu verstärken.“

Der rassistische Angriff habe auf die Studenten des Instituts abgezielt und damit auf die zukünftigen Imame Frankreichs, hieß es in der Erklärung. Die Tat werde jedoch die Studenten nicht davon abhalten, „für die Einheit unserer Gesellschaft und unseres Landes zu arbeiten“.

Bereits vierter Vorfall in diesem Jahr

Dies ist bereits der vierte Vorfall in diesem Jahr, bei dem islamische Einrichtungen in Frankreich angegriffen wurden. Im Februar wurde die im Bau befindliche Eyyub-Sultan-Moschee in Straßburg, die das größte islamische Gotteshaus Europas werden soll, mit rassistischen Inschriften besprüht.

Im April wurden das muslimische Avicenna-Zentrum in der Stadt Rennes und die Arrahma-Moschee in Nantes Ziel von islamfeindlichen Schmierereien und Brandstiftung. Nach den Vorfällen hatte Darmanin Sicherheit für islamische Religions- und Kulturstätten versprochen.

Deutlicher Anstieg von islamfeindlichen Angriffen

Frankreich besitzt die größte muslimische Gemeinde Westeuropas. Die Zahl der islamfeindlichen Vorfälle im Land stieg im vergangenen Jahr inmitten von kontroversen Debatten über die Haltung der Regierung gegenüber Muslimen stark an.

Nach Angaben des Leiters der Nationalen Beobachtungsstelle für Islamophobie, Abdallah Zekri, gab es im Jahr 2020 insgesamt 235 Angriffe auf Muslime in Frankreich. Im Vorjahr waren es noch 154, was einem Anstieg um 53 Prozent entspricht.