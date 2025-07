Immer mehr Menschen in Deutschland adoptieren Säuglinge und Kleinkinder. Der Anteil der adoptierten Kinder im Alter von unter drei Jahren stieg im Vergleich zu 2010 von 32 auf 48 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (StBA) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Demnach werden mittlerweile immer häufiger die Säuglings- oder Kleinkinder des neuen Partners adoptiert.

Im Jahr 2010 waren nur 203 Adoptivkinder vom Stiefelternteil aufgenommen worden. Diese Zahl ist seitdem auf 933 gestiegen. Stiefkindadoptionen machen heutzutage zwei Drittel der gesamten Adoptionen in Deutschland aus.

Die Gesamtzahl der Adoptionen ging jedoch in den letzten Jahren deutlich zurück. Der Grund dafür sei die Weiterentwicklung in der Reproduktionsmedizin, so das StBA.

Darüber hinaus werden auch immer weniger Kinder aus dem Ausland adoptiert. Die Zahl der internationalen Adoptionen in Deutschland betrug im vergangenen Jahr nur noch 116. Von den 116 adoptierten Kindern stammten 47 aus Asien, 25 aus Europa, 25 aus Amerika und 19 aus Afrika. Im Vergleich zum Jahr 2010 stellt dies einen Rückgang um 75 Prozent dar.

