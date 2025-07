Türkei: Batterien-Riese ASPILSAN baut Lithium-Produktionsanlage in Kayseri

Das türkische Unternehmen ASPILSAN hat den Bau einer neuen Produktionsstätte in der türkischen Provinz Kayseri angekündigt. Der Konzern deckt seit 40 Jahren den Bedarf des Landes an Batterien. Nun will man auch Lithium-Ionen-Produkte herstellen.