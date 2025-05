Tausende Studierende sind am Freitag in der serbischen Hauptstadt Belgrad eingetroffen, um an einer Großdemo gegen die Regierung teilzunehmen. Die Kundgebung am Samstag findet unter dem Motto „Am 15. für die 15” statt.Es spielt auf das Unglück in der Stadt Novi Sad am 1. November an, bei dem ein Bahnhofsvordach einstürzte und 15 Menschen ums Leben kamen. Die Katastrophe löste eine große Protestwelle aus, die von den Studierenden des Landes getragen wird.Die Teilnehmer der Proteste machen eine vermutete Korruption der Regierenden unter Präsident Aleksandar Vucic für das Unglück in Novi Sad verantwortlich. Der Bahnhof war kurz davor umgebaut worden. Die Hintergründe sind weiter unklar. Die Demonstranten fordern nicht den Rücktritt von Politikern, sondern die konsequente Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und die Bestrafung von korrupten Akteuren.