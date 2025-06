Aktivisten der niederländischen Bewegung „Geef Tegengas“ haben am Dienstag eine Bahnstrecke zum Hafen von Rotterdam blockiert. Dabei protestierten sie gegen die Beteiligung des Hafens an der NATO-Logistik sowie an der Lieferung von Bauteilen für F-35-Kampfjets nach Israel.

Die Protestaktion fand kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag statt. Die Demonstrierenden kritisierten insbesondere die Rolle Rotterdams bei der Unterstützung militärischer Lieferungen an Israel im Zusammenhang mit dem anhaltenden Völkermord in Gaza. Sie forderten ein vollständiges Waffen- und Handelsembargo gegen Israel. Die an die Gleise geketteten Aktivisten wurden später von der Polizei entfernt.