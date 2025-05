Die EU hat offiziell neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. „Die EU hat ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland angenommen“, erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Dienstag im Onlinedienst X. Die bereits in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Sanktionen richten sich gegen fast 200 Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte, mit der Moskau das im Zuge des Ukraine-Kriegs verhängte Öl-Embargo umgeht.

Weitere Sanktionen gegen Russland seien „in Arbeit“, verkündete Kallas. „Je länger Russland Krieg führt, desto härter ist unsere Antwort“, fügte sie hinzu.

Die EU-Außenminister diskutieren am Dienstag in Brüssel über weitere Sanktionen gegen Russland. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) forderte unter anderem weitere Einschränkungen russischer Öl- und Gasverkäufe. Unterdessen kündigte die britische Regierung an, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.