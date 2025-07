Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius fordert, ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan auf deutsche Kosten in die Bundesrepublik zu holen. „Nach dem Abzug der Bundeswehr und der Polizei müssen wir uns jetzt angemessen um diejenigen Menschen kümmern, die unsere Hilfsmission vor Ort unterstützt haben. Denn gerade sie stehen im Fadenkreuz der Taliban“, sagte der SPD-Politiker der „Welt am Sonntag“. Es wäre „ein kleines Zeichen des Anstands und der Dankbarkeit für die geleisteten Dienste, die Flugkosten für diese überschaubare Anzahl von Menschen und ihre Familien zu übernehmen“. Pistorius hatte bereits zuvor für eine bessere Unterstützung der Ortskräfte plädiert.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, sagte der Zeitung: „Die Soldaten der Bundeswehr finden es nicht in Ordnung, diejenigen Afghanen, die für sie teils wie Freunde und Kameraden geworden sind, jetzt der Rache der Taliban zu überlassen.“

Im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Abzug der Bundeswehr sind bisher nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom Freitag „einige Hundert“ afghanischer Ortskräfte nach Deutschland gekommen. „Wir werden denen helfen - und helfen ihnen schon - die uns geholfen haben (...) und wir kennen die Verantwortung, die wir für diese Menschen haben“, hatte Regierungssprecher Steffen Seibert zuletzt gesagt. Zu den Einzelheiten der Hilfe könne man nicht alles öffentlich machen, „aber es ist sicherlich sehr vieles im Gange“.

Mehr dazu: Merkel-Sprecher Seibert verspricht afghanischen Ortskräften Hilfe