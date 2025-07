Brüssel: Unterstützung für Hungerstreik

In Belgien gingen am Wochenende die Menschen auf die Straße, um für die Rechte von Geflüchteten zu demonstrieren. Seit 50 Tage befinden sich dort über 400 undokumentierte Flüchtlinge in einem Hungerstreik. Sie fordern eine amtliche Anerkennung und Aufenthaltserlaubnis.