Die USA haben ihre Wertschätzung für die Hilfe der Türkei beim schnellen Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan zum Ausdruck gebracht. „Wir begrüßen sicherlich die konstruktive Rolle der Türkei, wenn es um den Abzug und die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan geht“, sagte der Außenamtssprecher Ned Price gegenüber Reportern am Montag. Er begrüßte auch Ankaras „Unterstützung für den diplomatischen Prozess“ in Afghanistan.

Die Gespräche zwischen den USA und der Türkei über die Sicherheit des internationalen Hamid-Karzai-Flughafens in Kabul nach dem Abzug der US-Streitkräfte dauern indes noch an.

US-Präsident Joe Biden hatte letzte Woche einen neuen Zeitplan für den Abzug vorgestellt, wonach die US-Militärmission in Afghanistan am 31. August enden wird. Ursprünglich war ein Abzug vor dem 11. September geplant.

Biden sagte, es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass nach dem US-Abzug Afghanistan von einer einheitlichen Regierung kontrolliert wird. Er drängte auf eine Verhandlungslösung zwischen der international anerkannten Regierung und der Taliban.