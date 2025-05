Es begann alles mit dem unschuldigen Wunsch, gut auszusehen. Scarlett, ein elfjähriges Mädchen, liebte es, Videos von Beauty-Influencern anzuschauen. Sie war fasziniert von der strahlenden Haut und den scheinbar magischen Hautpflegeprodukten. Bald wurde aus dieser Bewunderung eine Besessenheit. Mit nur zehn Jahren machte sich Scarlett bereits Sorgen um Falten. Reinigungsprodukte, Masken, Sprays, Feuchtigkeitscremes – sie entwickelte eine komplette Hautpflegeroutine.

Allerdings dauerte es nicht lange, bis etwas schief ging. Eines Abends, nachdem sie ihre üblichen Hautpflegeprodukte aufgetragen hatte, begann Scarletts Gesicht zu brennen, und es entstanden Blasen auf der Haut. Die Produkte, die sie verwendet hatte, waren für Erwachsene konzipiert und zu aggressiv für ihre zarte, junge Haut. Auch Monate später litt Scarlett noch unter den Folgen.



Scarletts Geschichte ist kein Einzelfall. Sie spiegelt einen wachsenden Trend wider. Mädchen im Alter von acht Jahren gehen zu Dermatologen wegen chemischer Verbrennungen und allergischer Reaktionen. Virale Trends wie #SephoraKids haben diese Besessenheit angeheizt und Mädchen dazu gebracht, Hautpflegeroutinen auszuprobieren, die eigentlich für viel ältere Frauen gedacht sind.

Doch der Schaden ist nicht nur auf den Körper begrenzt.



Experten warnen auch vor psychischen Folgen. Plattformen wie TikTok und Instagram bombardieren junge Mädchen mit Bildern von perfekter Schönheit, wie makelloser Haut und glattem Haar. Diese Bilder und Videos werden oft mit Filtern und Bearbeitungstools verbessert. Doch die jungen Mädchen erkennen manchmal nicht die Magie hinter den Kulissen, die diese perfekten Looks erschafft.



Der Druck, diesen unrealistischen Bildern gerecht zu werden, kann schädliche Auswirkungen haben. Während junge Mädchen versuchen, mit diesen Standards mitzuhalten, kämpfen sie mit Angstzuständen, Selbstwertproblemen und sogar Depressionen, wenn sie älter werden. Für viele ist Hautpflege nicht mehr nur eine Frage der Hautgesundheit – es geht darum, dazuzugehören.

Mia, ein 14-jähriges Mädchen aus New York, interessierte sich nicht besonders für Hautpflege. Doch als sie in die achte Klasse kam, änderte sich alles. Plötzlich hatten alle Mädchen in ihrer Schule eine Hautpflegeroutine, und Influencer in den sozialen Medien zeigten genau, was sie tun musste, um „dazuzugehören“.

Wie viele andere sparte Mia ihr wöchentliches Taschengeld, um Luxus-Hautpflegeprodukte zu kaufen. Sie kaufte das, was ihre Lieblingsinfluencer benutzten. Was als einfaches Interesse begann, entwickelte sich zu einer teuren Gewohnheit – Sprays, Seren, Feuchtigkeitscremes, alles von High-End-Marken. Die Produkte, die sie kaufte, kosteten mehr, als viele Erwachsene jemals ausgeben würden. Hautpflege war nicht mehr nur ein Mittel, um gut auszusehen - es wurde zu einer Möglichkeit, um dazuzugehören. Influencer gaben ihr das Gefühl, dass der Besitz derselben Produkte sie Teil von etwas Größerem machte.

Diese Besessenheit in so jungen Jahren ist Teil eines größeren Problems – des Einflusses sozialer Medien auf die Jugend. Wie viele Mädchen in ihrem Alter fühlte Mia sich von „Get Ready With Me“-Videos angezogen, in denen Influencer lässig ihre Routinen mit Millionen von Followern teilen. Beunruhigend ist das Maß an Detail und Anleitung, das diese jungen Mädchen aus Online-Tutorials erhalten. Sie werden Schritt für Schritt gelehrt, wie sie ihr Aussehen perfektionieren können, in einem Alter, in dem sie gerade anfangen, ihre Identität zu bilden. Während diese Besessenheit wächst, profitiert die Schönheitsindustrie von diesem Trend.

Forschungen zeigen, dass Kinder unter 14 Jahren einen großen Teil der Verkäufe von Hautpflegeprodukten, insbesondere von Premiumprodukten, vorantreiben. Doch viele der Produkte, die sie kaufen, enthalten schädliche Inhaltsstoffe wie Retinol und chemische Peelings. Diese Inhaltsstoffe können langfristige Schäden an junger Haut verursachen.

Dermatologen empfehlen, dass Kinder sich an die Grundlagen halten sollten – nur ein mildes Reinigungsmittel, eine Feuchtigkeitscreme und eine Sonnencreme. Alles darüber hinaus ist zu viel für ihre wachsende Haut und kann Schäden wie vorzeitige Hautalterung und Narbenbildung verursachen.

Trotz dieser Warnungen vermarkten viele Unternehmen weiterhin schädliche Produkte an die gefährdete Zielgruppe. In einigen Ländern, wie Schweden, gibt es strenge Gesetze zum Schutz von Kindern. Dort benötigen Teenager die Zustimmung ihrer Eltern, um Anti-Aging-Produkte zu kaufen. Doch in anderen Regionen, wie Kalifornien, sind Versuche, den Verkauf dieser Produkte an Kinder unter 13 Jahren zu regulieren, gescheitert.

Für manche Eltern beginnt der Kampf zu Hause. Viele sind schockiert, wenn sie die Menge an Hautpflegeprodukten sehen, die ihre Kinder besitzen.

Einige, wie Mias Mutter, ergreifen drastische Maßnahmen und werfen alle Produkte weg, um ihre Kinder zu schützen. Anfangs war Mia verärgert. Doch letzten Endes erkannte sie die Weisheit in der Entscheidung ihrer Mutter. Mit einer einfacheren Pflegeroutine ist ihre Haut gesünder.

Scarletts Mutter hingegen erkannte den Schaden erst, als es zu spät war. Sie erinnert sich noch an die Nacht, in der das Gesicht ihrer Tochter aufgrund der Produkte brannte, die eigentlich ihre Haut perfektionieren sollten. Der Schmerz, den ihre Tochter erlitten hat, machte sie vorsichtiger. Heute setzt sie sich für besseren Schutz von Kindern auf dem Hautpflegemarkt ein.

Da die Schönheitsindustrie weiter wächst und der Einfluss sozialer Medien sich ausbreitet, wird deutlich, dass mehr getan werden muss, um junge Mädchen zu schützen. Geschichten wie die von Mia und Scarlett kommen immer häufiger vor. Und obwohl einige Eltern eingreifen, betonen Experten, dass die Veränderung von oben kommen muss.

Wir müssen uns fragen: Was lehren wir wirklich? Geht es um Schönheit oder darum, sich selbst zu akzeptieren?

Das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Dieser Podcast ist eine Adaption eines Artikels von TRT World.