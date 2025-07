Vor der traditionellen Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag am Mittwoch im oberbayerischen Kloster Seeon ist Parteichef Markus Söder in der Frage möglicher Steuersenkungen auf Distanz zum Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) gegangen. In mehreren Interviews pochte er auf schnelle Steuersenkungen nach der Bundestagswahl. Dies stehe als zentrale Forderung „schwarz auf weiß“​ im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU, sagte Söder am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“​. Dies sei „eindeutig“​.

Söder fordert „konkurrenzfähige Steuerkulisse“Der Inhalt des Wahlprogramms sei eine „gemeinsame Entscheidung“​ der beiden Schwesterparteien und Grundlage für eine künftige Regierungsarbeit, fügte der bayerischen Ministerpräsident an. Steuersenkungen seien darin „die zentrale Frage“​ und markierten einen Unterschied zur politischen Linken. „Wir glauben daran, dass wir nach Corona die Wirtschaft stärken müssen.“​ Das Land brauche eine international konkurrenzfähige „Steuerkulisse“​ für Firmen. Es gehe auch um Entlastungen für steigende CO2-Preise.

Ähnlich hatte sich Söder zuvor bereits in der „Süddeutschen Zeitung“​ vom Mittwoch geäußert. „Steuersenkungen sind das Herzstück unserer Steuerpolitik“​, sagte er. „Im gemeinsamen Wahlprogramm findet sich das eindeutig wieder“​. Das sei „der Unterschied zur politischen Linken: Grüne wollen Steuern erhöhen, wir wollen senken“​.

CDU-Chef Laschet schließt Steuersenkungen vorerst ausCDU-Chef Laschet hatte am Wochenende Steuersenkungen vorerst ausgeschlossen. „Grundbotschaft" des gemeinsamen Wahlprogramms von CDU und CSU sei: „Keine Steuererleichterung im Moment - dazu haben wir nicht das Geld“​, sagte Laschet in der ARD. „Es ist nicht die Zeit für Steuerentlastungen.“​

Söder sieht das anders. Im Wahlprogramm stehe auch, dass die Steuererleichterungen schrittweise erfolgen sollten, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“​ weiter. „Das heißt: Nach der Wahl eine finanzielle Eröffnungsbilanz, und dann werden Prioritäten gesetzt. Für die CSU gehört die Entlastung von Mittelstand und Handwerk zu einer Top-Priorität.“​

Die CSU-Bundestagsabgeordneten kommen am Mittwochmittag zu ihrer Sommerklausur in Seeon zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen wollen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Chef Söder die Parlamentarier ihrer Partei auf den Wahlkampf einstimmen. Laschet kommt am Donnerstag.