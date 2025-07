USA: Fische für Seen

In den USA haben Fischereibehörden 35.000 Fische aus einem Flugzeug über Seen verstreuen lassen, um die Zahl der Lebewesen in der Natur zu erhöhen. Der Bundesstaat Utah hatte in den 1950er Jahren erstmals diese Methode praktiziert, um mehr Leben in die Gewässer zu bringen.