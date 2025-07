Kein Vergessen - Gedenkstätte für Helden der Putschnacht

Die Bosporus-Brücke in Istanbul war am 15. Juli 2016 Schauplatz eines der dunkelsten Kapitel in der jüngeren Geschichte der Türkei. Bei dem vereitelten Putschversuch kamen dort 34 Menschen ums Leben. Am anatolischen Fuß der Brücke erinnert nun eine Gedenkstätte an die Opfer und Helden.