Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping haben sich in einem Telefongespräch über die bilateralen Beziehungen ausgetauscht. Es sei für die Türkei wichtig, dass die Uiguren als gleichberechtigte Bürger Chinas in Wohlstand, Freiheit und Frieden leben, betonte Erdoğan laut dem türkischen Kommunikationsamt am Dienstag.

Beide Staatspräsidenten besprachen der Erklärung zufolge auch Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungen insbesondere in den Bereichen Handel, Investition, Energie, Verkehr und Gesundheit.

Erdoğan erinnerte zudem daran, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Ankara und Peking auf eine 50-jährige Geschichte zurückblickten. Der Jahrestag solle auf eine Weise begangen werden, die der tief verwurzelten Freundschaft zwischen beiden Ländern würdig sei.

Vor allem in regionalen und globalen Fragen bezüglich der Wirtschaft sowie in der Diplomatie sehe der türkische Präsident ein großes Kooperationspotenzial.

