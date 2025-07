Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) appelliert an Kanzlerin Angela Merkel, sich bei US-Präsident Joe Biden für Wikileaks-Gründer Julian Assange einzusetzen. Die CDU-Politikerin solle bei ihren Gesprächen am Donnerstag in Washington darauf hinwirken, dass die Anklagen gegen Assange fallengelassen werden.

Sollte der gesundheitlich schwer angeschlagene Assange von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden, drohten ihm dort Gerichtsverfahren mit Strafdrohungen von mehr als 100 Jahren Gefängnis, erinnerte der DJV in Berlin am Mittwoch in einer Mitteilung.

„Julian Assange hat Kriegsverbrechen der USA enthüllt“​, betonte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. „Dafür gebührt ihm eher ein Orden als Jahrzehnte im Gefängnis.“​ Die Kanzlerin sei gut beraten, wenn sie den amerikanischen Präsidenten davon überzeuge, dass er im Fall Assange mit dem Prinzip Rache seiner Vorgänger im Weißen Haus brechen sollte. Der DJV-Vorsitzende wies darauf hin, dass sich für die Freilassung von Assange seit Jahren weite Teile von Zivilgesellschaft und Journalismus einsetzten. „Weder die Bundeskanzlerin noch der US-Präsident sollte diese Stimmen ignorieren.“​

Am vergangenen Wochenende hatten rund 120 Politiker, Künstler und Journalisten an die Bundeskanzlerin appelliert, sich bei ihrem US-Besuch für die Freilassung von Assange zu engagieren.