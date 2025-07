Eine kurze Ablenkung seiner Mutter hat ein Dreijähriger am Bahnhaltepunkt Beuggen im baden-württembergischen Landkreis Rheinfelden ausgenutzt, um sich auf eine Reise zu begeben. Der Junge stieg am Dienstag allein in einen Zug in Richtung Basel, wie die Polizei in Freiburg am Mittwoch mitteilte.

In Rheinfelden fiel der Ausreißer allerdings einem jungen Mann auf, der ihn in weiterer Folge zum örtlichen Polizeirevier brachte. Dort konnte die aufgewühlte 24-jährige Mutter ihren Sohn wieder in die Arme schließen.

Mehr dazu: Mindestens neun Tote durch Unwetter in Rheinland-Pfalz und NRW