15. Juli: Ein Angriff auf die türkische Demokratie

Am 15. Juli 2016 versuchten Putschisten der Fetullahistischen Terrororganisation, (FETÖ) die demokratisch gewählte Regierung in der Türkei zu stürzen. Dabei wurden neben Zivilisten auch viele öffentliche Gebäude zum Ziel von Angriffen. So auch das türkische Parlament als Herzstück der Demokratie im Land.