Ibiza-Ausschuss: Grüne attackieren Regierungspartner ÖVP

In mehr als einem Jahr hat der „Ibiza-Ausschuss“ in Österreich 120 Personen befragt und 1,2 Millionen Seiten an Akten gesichtet. Am Ende attackieren nun die Grünen den Regierungspartner ÖVP, diese habe von möglichen Postenschiebereien gewusst.