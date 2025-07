Mehrere Tote nach Unwetter

Das Hochwasser in Teilen Deutschlands hält an, vor allem in Regionen Nordrhein-Westfalens und von Rheinland-Pfalz. Laut Behörden und lokalen Medien ist die Lage weiterhin „extrem gefährlich". Mindestens neun Personen sind an den Folgen des Unwetters gestorben, mindestens 70 werden vermisst. In der Eifel sind in der Nacht sechs Häuser eingestürzt.