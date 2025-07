Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland leben laut einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Armut. Das ist jedes fünfte Kind. Mit einer Armutsquote von 20,5 Prozent im Vergleich zu anderen Altersgruppen seien Minderjährige überproportional von Armut betroffen, kritisierte der Verband in Berlin. Besonders hart und häufig treffe es unverändert Alleinerziehende und kinderreiche Familien.

In der am Donnerstag veröffentlichten Studie der Paritätischen Forschungsstelle wurde laut Verband die Entwicklung der Kinderarmut in Deutschland über einen Zehn-Jahres-Zeitraum untersucht. Dabei gebe es eine konträre Entwicklung zwischen Ost und West, bei starker regionaler Differenzierung. Während sich die Lage der Kinder und Jugendlichen in den ostdeutschen Ländern ausgehend von einem sehr hohen Niveau positiv entwickle, würden die Probleme in verschiedenen westdeutschen Ländern wie Bremen, Hessen, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen teilweise dramatisch wachsen.

Die sozialen Sicherungssysteme reichten nicht aus, um Kinderarmut effektiv zu verhindern, kritisieren die Studienautoren. Obwohl die Hartz-IV-Quoten sinken, wachse die Kinderarmut überdurchschnittlich. Das sei nicht nur besorgniserregend, sondern skandalös und ein Ausdruck armuts- und gesellschaftspolitischen Versagens, sagte der Leiter der Forschungsstelle, Joachim Rock.

Der Verband fordert die Einführung einer „bedarfsgerechten, einkommensabhängigen Kindergrundsicherung“ und einen Rechtsanspruch auf Angebote der Jugendarbeit. Auch Verteilungsfragen müssten „neu diskutiert“ werden.

