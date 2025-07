Müll-Problem im Hochwasser-Gebiet

„Es stinkt überall, diese Haufen bestehen aus verrottetem Kühlschrankinhalt, Gefrierschrankinhalt, und die Leute wissen nicht mehr, was sie mit all dem machen sollen.“ Müllentsorger kommen der Menge an Müll in den Hochwasser-Gebieten nicht hinterher. Betroffene fürchten eine drohende gesundheitliche Krise.