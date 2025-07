Waldbrände in Kanada und den USA

Hunderte von Waldbränden hielten auch die Einsatzkräfte in der kanadischen Provinz Ontario in Atem. Starker Rauch erschwerte die Löscharbeiten. In Kanada und im Westen der USA sind tausende Feuerwehrleute im Einsatz. Starke Windböen fachten die Flammen stets von neuem an. Nach der Hitzewelle der vergangenen Wochen und einer historischen Dürreperiode finden die Flammen leichte Beute.