USA: Möwe kollidiert mit Achterbahn

Eine Jugendliche war sichtlich schockiert, als ihr bei einer 120 km/h schnellen Achterbahnfahrt eine Möwe ins Gesicht klatschte – und kurzzeitig daran haftete. Ein Video, das den ungewöhnlichen Vorfall in einem Wasserpark in New Jersey zeigt, geht derzeit viral.