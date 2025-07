Das griechische Staatsfernsehen ERT hat am Dienstag einen Moderator seines Olympia-Morgenmagazins wegen eines rassistischen Kommentars entlassen. Dimosthenis Karmoiris hatte am Morgen über den Sieg des südkoreanischen Tischtennis-Athleten Youngsik Jeoung gegen den Griechen Panagiotis Gionis berichtet und dabei über den Südkoreaner gesagt, er könne nicht verstehen, wie „diese Leute den Ball mit diesen schmalen Augen hin und her verfolgen können“.

Unmittelbar danach brach in sozialen Medien eine Welle der Empörung gegen Karmoiris los. Wenige Stunden später verkündete die Direktion des Staatsfernsehens dann dessen Entlassung mit der Begründung, rassistische Kommentare würden im Staatsfernsehen nicht geduldet.

Karmoiris hatte bereits am Tag zuvor für Kritik gesorgt, als er sagte, die griechische Schützin Anna Korakaki habe es bei diesen Olympischen Spielen „versemmelt“. Die Olympiasiegerin und zweifache Medaillengewinnerin von 2016 war im Schießwettbewerb über zehn Meter mit der Luftpistole Sechste geworden.