Kayseri erhält UNESCO-Auszeichnung für kulinarische Kreativität

Das 2004 gegründete Creative Cities Network der UNESCO hat die türkische Provinz Kayseri in ihr Gastronomie-Programm aufgenommen. Wesentliche Gründe dafür waren die Vielfalt an verwendeten Lebensmitteln und die Kreativität in der lokalen Küche.