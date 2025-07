Hochwasserkatastrophe in Deutschland: Haben die Behörden wirklich alles gegeben?

„Das Warnsystem in Deutschland ist leider noch etwas unterentwickelt.“ Die Aufräumungsarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe in Deutschland sind nach wie vor im Gange. Mindestens 184 Menschen sind infolge der Flut umgekommen, Schäden gehen in den zweistelligen Milliardenbereich. Hat Deutschland genug für den Katastrophenschutz getan? Eine Straßenumfrage: