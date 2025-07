Unter den Opfern der Explosion am Dienstag der Vorwoche in einem Leverkusener Chemiewerk befindet sich auch ein türkischer Staatsbürger. Erdoğan Sarıkaya galt nach dem Vorfall im Chempark als vermisst. Seine Familie bestätigte nun am Sonntag sein Ableben.

Sarıkaya arbeitete als Schichtleiter beim Chempark-Betreiber Currenta. In einer kürzlich abgegebenen Erklärung teilte der Betreiber den Angehörigen sein Beileid mit: „Wir sind in tiefer Trauer. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer.“

Bei der Detonation kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, 31 Menschen wurden verletzt. Die genaue Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion.