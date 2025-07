Die Taliban haben den Leiter des Medieninformationszentrums der afghanischen Regierung in einer Moschee in Kabul erschossen. Die „Terroristen“ hätten mit der „feigen Tat einen patriotischen Afghanen zum Märtyrer gemacht“, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Mirwais Staniksai, am Freitag über den Anschlag auf Daua Khan Menapal. Die Taliban übernahmen die Verantwortung für das Attentat auf den hohen Regierungsmitarbeiter.

Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid teilte mit, dass das Opfer bei einem Anschlag der „Mudschaheddin“ getötet worden sei. Die Taliban hatten zuvor angekündigt, als Vergeltung für die verstärkten Luftangriffe hochrangige Regierungsbeamte anzugreifen.

Die afghanischen Streitkräfte kämpfen derzeit an mehreren Fronten gegen die Taliban, die ihre Offensiven auf mehrere Provinzhauptstädte fortsetzen. Seit dem Beginn des Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan haben diese weite Teile des Landes erobert, bislang aber keine größeren Städte. Die monatelangen Gespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung in Katars Hauptstadt Doha sind inzwischen ins Stocken geraten.

Mehr dazu: Seehofer fordert weiterhin Abschiebungen nach Afghanistan