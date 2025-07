Spende an „Identitäre Bewegung“: Rechtsextremismus-Verdacht gegen Professor

Ein Professor an der TH Ulm soll Geld an die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ in Österreich gespendet haben. Nun prüft die Hochschule die Vorwürfe. Der Beschuldigte war bereits in den 1990ern in der rechten Szene aktiv.