Die türkische Provinz Hatay gilt als Schmelztiegel diverser Kulturen und Zivilisationen. Aus diesem Grund erforscht der kanadische Archäologe Timothy Harrison bereits seit 17 Jahren den Fundplatz Tell Tayinat im Landkreis Reyhanlı, wie er am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu (AA) mitteilte.

Harrison, der Professor am Lehrstuhl für die Archäologie des Nahen Ostens an der Universität von Toronto ist, konnte in Hatay viele bedeutende Funde machen. „Durch unsere Arbeit in der Region konnten wir bisher zahlreiche Werke wie Tempel, Statuen und Paläste entdecken“, sagte der Archäologe. Gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe besucht er jedes Jahr die Türkei, um die Ausgrabungen fortzusetzen.

„An den Ausgrabungen beteiligen sich neben der Türkei auch Archäologen und Studenten aus Belgien, Deutschland, England, Frankreich, den USA sowie aus den Ländern des Nahen Ostens“, informierte der Akademiker. Ein Teil der mehr als tausend Fundstücke, die das Team bisher ausgegraben habe, werde nun im Archäologischen Museum von Hatay ausgestellt. Weitere Funde befänden sich für weitere Untersuchungen in Ausgrabungslagern.

Eines der wichtigsten Fundstücke des Archäologen-Teams um Harrison ist die Statue des hethitischen Herrschers Šuppiluliuma II., der zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert v. Chr. gelebt haben soll. Die 1,5 Meter hohe Statue, die in einer Hand eine Lanze und in der anderen eine Ähre hält, wurde 2012 ausgegraben und gilt seitdem als eines der Symbole von Hatay.

„Die Werke am Tell Tayinat konnten bislang nur zu einem kleinen Teil ausfindig gemacht werden“, so Harrison. Aus diesem Grund würden die Ausgrabungen in der Region noch mehrere Jahre andauern. Der Archäologe geht davon aus, dass sich dort auch der Palast des Königs Šuppiluliuma II. befindet. Ziel sei es, dieses Bauwerk bald aufzuspüren.