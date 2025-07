Nach Hochwasser: Schwierige Bedingungen im Seniorenheim

Aus bürokratischen Gründen: Die Bewohner eines Altenheims in Erftstadt mussten wegen des Hochwassers in eine vorübergehende Unterkunft ziehen, allerdings wird diese bereits von Senioren bewohnt. Obwohl dort akuter Platzmangel herrscht, können die Flutopfer nicht in ein neues Heim ziehen.