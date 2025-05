Trump gewährt weißen Südafrikanern Flüchtlingsstatus – und droht mit G20-BoykottUS-Präsident Donald Trump wirft Südafrika vor, einen „Völkermord“ an weißen Afrikaanern zu begehen. Am Montag gewährte seine Regierung einer ersten Gruppe von 59 weißen Südafrikanern Asyl in Washington. Während Trumps Administration die Aufnahme Geflüchteter aus nicht-weißen Ländern stark eingeschränkt hat, werden Afrikaaner – Nachfahren überwiegend niederländischer Siedler – nun bevorzugt behandelt.

Die Entscheidung sorgt in Südafrika für Empörung. Regierungsvertreter werfen Trump vor, sich in eine komplexe innenpolitische Angelegenheit einzumischen, die er nicht verstehe. Offizielle Statistiken zeigen: Die meisten Mordopfer in Südafrika sind junge Schwarze Männer in städtischen Gebieten. Weiße machen nur 7,3 % der Bevölkerung aus, verfügen aber weiterhin über deutlich höhere Einkommen und kontrollieren rund zwei Drittel des landwirtschaftlich genutzten Bodens.

Präsident Cyril Ramaphosa wies Trumps Vorwürfe entschieden zurück: „Wir sind das einzige Land auf dem Kontinent, in dem die Kolonisatoren geblieben sind – und wir haben sie nie vertrieben.“Laut US-Botschaft können sich für das Umsiedlungsprogramm nur Personen bewerben, die entweder afrikanischer Abstammung sind oder zu einer rassischen Minderheit in Südafrika gehören. Neben Trump hatte auch Elon Musk die südafrikanische Regierung wegen eines neuen Enteignungsgesetzes beschuldigt, gezielt gegen weiße Farmer vorzugehen.

Trump drohte nun, den bevorstehenden G20-Gipfel in Südafrika zu boykottieren, sollte die „Situation nicht geklärt“ werden.