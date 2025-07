Die Aldi Süd Gruppe in der Schweiz testet demnächst die Bezahlmethode „Scan & Go“. Mit dem Selfscanning-System könnten Aldi-Kunden schon bald standardmäßig ihre Einkäufe direkt am Regal über eine App einscannen und bezahlen. Laut Unternehmensmitteilung wird das Pilotprojekt in 17 Filialen in der Nordwestschweiz am Donnerstag der kommenden Woche gestartet.

Bislang gibt es Selfscanning-Modelle vor allem im Kontext mit dafür eingerichteten Kassen am Ausgang von Supermärkten. Ein direktes Einscannen und Bezahlen am Regal wäre demgegenüber ein Novum.

In einer Video-Präsentation stellt Aldi-Schweiz-Chef Jérôme Meyer die Bezahlmethode „Scan & Go“ auf der Unternehmensseite vor. Der gesamte Einkauf inklusive Bezahlung könne dabei direkt mittels App abgeschlossen werden. „Kein Anstehen mehr, Artikel einscannen und go“, so Meyer.

Kunden können derzeit ihre Einkäufe bei dem Discounter mit Postfinance, der Mobile-Payment-App Twint, mit Apple Pay oder Google Pay bezahlen. Damit reagiere Aldi auf eine Lidl-Offensive, die bereits 2019 mit Tests begonnen habe. Seit dem Vorjahr setzt Lidl in der ganzen Schweiz auf Self-Checkout-Kassen. Andere Discounter-Konkurrenten wie Denner seien noch nicht auf Selfscanning-Kurs. Dort liege der Fokus auf Express-Kassen.