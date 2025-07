Türkei: Hubschrauber rettet kleines Flutopfer vom Dach

Infolge der Überschwemmungen an der türkischen Schwarzmeerküste mussten sich in einigen Ortschaften Menschen auf den Dächern ihrer Häuser in Sicherheit bringen. Aufnahmen einer Hubschrauberbesatzung zeigen, wie diese einen Jungen und dessen Familie in Sicherheit bringt.