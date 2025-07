Dem englischen Fußballverein FC Everton ist ein peinlicher Fehler unterlaufen: In einem Fan-Video zu Ehren von Corona-Toten war auch das Holocaust-Opfer Anne Frank zu sehen. Der Verein veröffentlichte die Video-Collage aus Einsendungen von Fans am Wochenende in den Onlinenetzwerken. Auf Hinweise auf den Fehler reagierte er nur zögerlich, das Video blieb fast sieben Stunden lang online.

Der FC Everton hatte seine Unterstützer zur Einsendung von Namen und Fotos von Opfern der Corona-Pandemie aufgerufen und daraus das Video zusammengestellt. Unter den Einsendungen war wohl auch das dann veröffentlichte Bild des jüdischen Mädchens, das 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen getötet wurde und später durch die Veröffentlichung seines Tagebuchs weltweite Bekanntheit erlangte.

Fans machten den Verein in den Onlinenetzwerken rasch auf den Fehler aufmerksam, dieser reagierte jedoch lange nicht. Später wurde das Video aus dem Netz genommen und durch eine überarbeitete Version ersetzt.

Eine offizielle Stellungnahme lehnte der FC Everton ab. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA zeigten sich Vertreter des Vereins „entsetzt“ über den Vorfall.